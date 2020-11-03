Штаб «Мы вместе» возобновляет свою работу

Волонтеры штаба «Мы вместе» вновь приступают к своим обязанностям. Их помощь понадобилась пожилым и маломобильным жителям Чувашии, которые со 2 ноября должны соблюдать режим самоизоляции. Добровольцы доставляют им лекарства и продукты. Об этом сообщает Центр молодежных инициатив.

Для актуализации списка волонтеров, необходимо подать заявку на сайте https://dobro.ru/event/10015902#vacancies. При регистрации необходимо указать Чувашскую Республику.

Средства индивидуальной защиты и бейджи можно получить в Центре молодежных инициатив в штабе «Мы вместе» по адресу: М.Горького, 5 (время уточнять дополнительно).

Напомним, противоэпидемические меры приняты на всей территории республики, чтобы уменьшить риски заболеваемости коронавирусом граждан старше 65 лет и лиц с хроническими патологиями. Соответствующие изменения в Указ от 20 июля 2020 г. № 166 внес Глава Чувашии Олег Николаев. Ограничения действуют до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

Источник: чувашинформ.рф.