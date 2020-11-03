Сегодня, 3 ноября, станут известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого проходит в «Артеке».

В конкурсе, проводимом при поддержке Минпросвещения России АНО «Россия — страна возможностей», приняли участие более миллиона школьников из всех регионов страны. Ребятам на выбор было предложено девять тематик для самовыражения и выполнения творческих заданий, при этом самым популярным стало направление «Твори!»

Финалистами стали 1200 школьников из всех регионов страны. Как сообщает пресс-служба Минобразования Чувашии, республику представляют 7 победителей полуфинала.

Отметим, что с момента старта конкурса «Большая перемена» почти 3000 школьников Чувашской Республики приняли участие в мероприятиях проекта, 44 человека стали участниками полуфинала, который проходил в Нижнем Новгороде. Отрадно, что в состав полуфиналистов вошел и шумерлинец — обучающийся СОШ № 6 Михаил Родионов.

Конкурсные мероприятия финала стартовали 31 октября. В эти дни ребята посещают мастер-классы от известных спортсменов, телеведущих, блогеров. Мотивационные лекции для участников финала и встречи для школьников проводят руководители крупнейших российских компаний и университетов. Финалисты создают «Город будущего», решают кейсы, защищают проекты и проходят сессии по различным направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтёрство» и «Здоровый образ жизни».

Кроме того, ранее юные артисты со всей России присылали свои видеоролики на кастинг, чтобы попасть в актерский состав федерального мюзикла «Большая перемена». Жюри выбрало самых талантливых участников, в число которых вошла обучающаяся чебоксарской средней общеобразовательной школы № 59 Екатерина Михайлова.

Вчера с финалистами «Большой перемены» по видеосвязи пообщался Президент России Владимир Путин.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – сказал глава государства.

Президент напомнил, что победители-старшеклассники в награду получат миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы страны, ученики средних классов получат по 200 тысяч рублей, и все финалисты в следующем году получат путёвки в «Артек». Кроме того, будут отмечены и учителя-наставники конкурсантов.