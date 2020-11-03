Торжественное открытие фотовыставки «Тӑван ҫӗршыв» — «Родина» состоялось при участии Правительства Москвы и Чувашской Республики

Сегодня в Москве в рамках проведения Дней культуры Чувашской Республики состоялось торжественное открытие фотовыставки «Тӑван ҫӗршыв» — «Родина», посвященной 100-летию образования Чувашской автономной области.

Фотовыставка «Тӑван ҫӗршыв» — уникальная возможность увидеть историю Чувашии и ее современный облик. Гостям и жителям столицы представлены 32 фотоработы, которые наглядно повествуют о том, что Чувашия — это современная, динамично развивающаяся республика и прекрасный край с богатой историей и традициями.

В торжественном открытии выставки принял участие руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Он отметил: «Подобные выставки позволяют людям понимать, что происходит в вашем регионе. Какая же у вас там красота! Посмотрите на фото монастырей, на Волгу и другие достопримечательности республики. Мы всегда приветствуем подобные мероприятия».

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмаревподчеркнул: «Мы очень рады, что такую выставку, посвященную 100-летию Чувашской автономной области, организовали в одном из красивейших мест Москвы. Выставка позволит москвичам и гостям столицы познакомиться с культурой, обычаями и традициями нашего родного края».

В открытии выставки приняли участие наши земляки — начальник Управления по Центральному федеральному округу ЦООС ФГУП «Охрана» Росгвардии Сергей Волков, заслуженная артистка Чувашской Республики Ирина Шоркина и другие выходцы из Чувашии.

Выставка в Москве продлится до 29 ноября 2020 года, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики, где ее увидят чебоксарцы и гости столицы.

Источник: Culture.cap.ru