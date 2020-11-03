Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, которые не войдут в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе “Большая перемена” в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», — заявил Путин.

По его словам, для российских властей молодёжная политика остаётся одним из важнейших направлений и работа над созданием всех необходимых условий для самореализации подростков будет продолжаться.

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают учащиеся 9−11 классов, в 2020 году заявки подали более миллиона школьников. Финал конкурса проходит в «Артеке». Победители получат денежные выплаты, которые смогут использовать для получения образования.

Источник: news.mail.ru.