Преображение исторического центра Мариинского Посада 4 ноября ждет народное обсуждение

Встреча с жителями Мариинского Посада планируется в День народного единства – 4 ноября. Там обсудят планы по благоустройству исторического центра города, в том числе, проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «…веков связующая нить».

Проект предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Общая стоимость проекта – 69 млн рублей, из них 50 млн будет выделено из федерального бюджета.

Презентация проекта «…веков связующая нить» опубликована на сайте Минэкономразвития Чувашии. Свои предложения можно внести на встрече 4 ноября.

Ранее мы писали, что встреча станет первым опытом нового формата проведения общественных слушаний, который внедряют Правительство Чувашии совместно с администрацией города Мариинский Посад.

Источник: чувашинформ.рф.