По факту обращения проведены лабораторные исследования водопроводной воды

2 ноября 2020 года в адрес администрации города Шумерля поступило сообщение от жителя дома №11 по ул. Октябрьской по вопросу наличия червей в водопроводной воде.

По поручению администрации МУП «Чистая вода», подающее холодное водоснабжение в г.Шумерля, взяты пробы воды на границе балансовой принадлежности для проведения лабораторных исследований.

По результатам исследований никаких живых микроорганизмов в воде не обнаружено. Тем не менее, управляющей компанией проведены работы по промывке внутридомовой системы ХВС.

3 ноября 2020 года по обращению жителей данного дома Роспотребнадзором по г. Шумерля также взяты пробы воды для проведения исследований. Информация по результатам анализов будет доведена до жителей.

Источник: gshum.cap.ru.