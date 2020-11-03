По факту обращения проведены лабораторные исследования водопроводной воды

2 ноября 2020 года в адрес администрации города Шумерля поступило сообщение от жителя дома №11 по ул. Октябрьской по вопросу наличия червей в водопроводной воде.
По поручению администрации МУП «Чистая вода», подающее холодное водоснабжение в г.Шумерля, взяты пробы воды на границе балансовой принадлежности для проведения лабораторных исследований.
По результатам исследований никаких живых микроорганизмов в воде не обнаружено. Тем не менее, управляющей компанией проведены работы по промывке внутридомовой системы ХВС.
3 ноября 2020 года по обращению жителей данного дома Роспотребнадзором по г. Шумерля также взяты пробы воды для проведения исследований. Информация по результатам анализов будет доведена до жителей.
Источник: gshum.cap.ru.
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