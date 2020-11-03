Для шумерлинских школ провели семинар-практикум по организации питания

Как вкусно, а главное, безопасно накормить школьников? Как правильно организовать работу школьных столовых в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции? На эти и другие вопросы призван был ответить республиканский семинар-практикум. Его организовало Минобразования Чувашии на базе чебоксарской школы 59 для директоров и сотрудников, ответственных за организацию горячего питания. Участникам 12 школ города Шумерли и Шумерлинского района были даны методические разработки и рекомендации.
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