Автомобильная переправа по понтонному через Суру в районе Шумерли закрыта

В связи с завершением сроков эксплуатации в навигацию 2020 года наплавного моста через р.Сура на км 37+283 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0080) Мамышево – Наваты — Шумерля 3 ноября 2020 года состоялась рабочая группа по приемке подготовительных работ к демонтажу понтона (подходов к мосту, установке предупреждающих знаков, шлагбаумов).

5 ноября 2020 года начнутся работы по демонтажу понтонного моста.

Напомним, что понтонный мост соединяет Нижегородскую область и Чувашию. Проехать по нему можно в летнее время, а зимой на этом месте организуется ледовая переправа.

Источник: gshum.cap.ru.