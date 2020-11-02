Чувашия и Туркменистан усиливают сотрудничество сразу по нескольким направлениям

Перспективы укрепления партнерства между Чувашской Республикой и Республикой Туркменистан обсудили 2 ноября на рабочей встрече в Доме Правительства.

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный консул Туркменистана Атадурды Байрамов проговорили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере образования.

По словам Олега Николаева, цифры взаимодействия пока не большие, но они находятся в позитивной динамике, и рост идет сразу по нескольким направлениям.

«Это является хорошей фундаментальной базой, чтобы, оттолкнувшись, уже найти новые направления наших совместных действий и реализации возможных инвестиционных проектов, которые были бы интересны как хозяйствующим субъектам обеих сторон, так и в целом для экономики», — сказал Глава Чувашии.

Генеральный консул отметил, что для Туркменистана российский рынок очень перспективен. В торгово-экономическом взаимодействии страна видит особый интерес в налаживании экспорта-импорта товаров.

«Надеемся, что в ближайшей перспективе сможем начать данный процесс более активными темпами», — заявил Атадурды Байрамов.

Кроме того, стороны усилили партнерство в образовательной сфере. Чувашия, по словам дипломата, в этом плане на хорошем счету. В настоящее время в Чувашской Республике обучается 853 гражданина Республики Туркменистан.

Отдельной темой беседы стало укрепление связей в рамках межконфессиональных отношений.

Источник: чувашинформ.рф.