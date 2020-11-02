Четырехдневная рабочая неделя началась в России

Новая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это связано с празднованием Дня народного единства четвертого ноября, пояснили в Роструде.

Предстоящая среда в стране будет выходным днем. Соответственно на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник, третьего ноября.

Добавим, что следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года.

Источник: rg.ru.