Студент из Чувашии несколько месяцев пробыл в экспедиции в Арктике

Студент Чувашского республиканского училища культуры Дмитрий Алексеев в составе научной экспедиции три месяца исследовал российскую Арктику. Недавно ледокол с учеными вернулся на базу в Североморск.

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества на Арктических архипелагах выполнила запланированные исследования и обнаружила неожиданные находки.

Ледокол «Илья Муромец» прошёл около 12 тыс. морских миль в акватории 8 арктических морей. Экспедиционный отряд, которым руководил Дмитрий Алексеев, совершил 33 высадки на острова и континентальное побережье и собрал 125 исторических артефактов.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества проводится в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди». Краткие итоги экспедиции опубликованы сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: чувашинформ.рф.