Оперный фестиваль пройдёт с соблюдением всех мер безопасности

Подготовку к проведению XXX Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Фестиваль пройдет с 20 по 29 ноября в Чувашском государственном театре оперы и балета. Организован он будет с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

«Все мероприятия будут проходить в соответствии со строгими рекомендациями Роспотребнадзора. По условиям участия все приглашённые артисты будут иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции»,- прокомментировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

В программе примут участие артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также солисты Чувашского государственного театра оперы и балета.

Глава республики Олег Николаев отметил, что в Чувашии уже наработана практика проведения таких мероприятий с соблюдением социальной дистанции при рассадке, с использованием средств индивидуальной защиты. В таком режиме прошел Международный балетный фестиваль, сейчас проходит Чебоксарский международный кинофестиваль.

«Входной фильтр, масочный режим, дезинфекция – эти меры надо будет строго соблюдать», — поручил руководитель региона.

Отметим, что на юбилейном XXX Международном оперном фестивале имени М.Д. Михайлова будут показаны четыре оперы и гала-концерт.

Источник: чувашинформ.рф.