Олег Николаев поручил исправить недоработки в организации школьного питания

Вопрос тщательной проработки в организации школьного питания обсудили 2 ноября на еженедельном совещании республиканского правительства. Глава Чувашии Олег Николаев поручил подтянуть уровень обеспеченности, качества и доступности горячего питания школьников во время осенних каникул.

Как доложил первый заместитель министра образования Чувашии Алексей Лукшин, совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике на неделе запланировано проведение семинара-практикума на тему организации горячего питания.

Мастер-классы пройдут в 25 чебоксарских школах. В них примут участие все 413 образовательных организаций региона.

В частности, на семинаре планируется проработать применение финансовых механизмов распределения федеральных средств при организации питания школьников. Выяснилось, что Яльчикский, Чебоксарский и Вурнарский районы не отработали эту тему должным образом.

«Я прошу за эту неделю максимально охватить методической помощью, прежде всего, проблемные районы и образовательные учреждения в них», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона также поставил задачу повысить качество питания школьников. Причем обеспечить его силами местных производителей.

«Чтобы сырье поставлялось на производственные площадки, которые из него готовили бы полуфабрикаты в соответствии со стандартами Роспотребнадзора. Далее – уже комбинаты питания готовили детям полноценное горячее питание из них», — заключил Глава Чувашии.

Ранее мы писали, что и.о. министра образования Чувашии Алла Салаева в своем инстаграме проанонсировала мастер-классы для школьных поваров и комбинатов питания в период осенних каникул.

Источник: чувашинформ.рф.