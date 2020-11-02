Олег Николаев поручил держать на контроле ситуацию с ежемесячными выплатами семьям с тремя и более детьми

Сегодня, 2 ноября, на еженедельной планерке министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова рассказала о перечислении ежемесячных выплат на детей, родившихся третьими и последующими. За октябрь деньги перечислены в срок. Мы уже писали, что республиканское правительство делает все, чтобы федеральные средства на эти пособия поступали вовремя и перечислялись семьям в нормативные сроки – до 28 числа.

«Средства поступили буквально к концу срока, и мы их довели. У нас есть дополнительная потребность в средствах федерального бюджета до конца года в размере 82, 7 млн рублей. Соответствующие заявки у нас в Минтруд России отправлены. Работа ведется. То есть до конца года нам также необходимо получить вот этот недостающий объем, чтобы в ноябре и в декабре выплаты довести в срок», — отметила Алена Елизарова.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил держать ситуацию на контроле и готовить резервные варианты решений, чтобы семьи получали ежемесячные денежные выплаты в обозначенные законодательством сроки. «В целом спасибо, что вовремя довели до людей положенные выплаты. Давайте так и дальше работать», — резюмировал руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.