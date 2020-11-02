В Чувашии к 2022 году появятся 5 новых газозаправочных станций

Причем три газозаправочные станции появятся уже в этом году, еще две – в следующем. Об этом в понедельник рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций реализуется в рамках федеральной программы субсидирования мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.

«Общая сумма финансирования программы из федерального и регионального бюджетов составляет на строительство АГКС в 2020 году 120 млн рублей. Эти деньги будут выделены ввиде субсидий на строительство трех газозаправочных станций. И в 2021 году – 60 млн рублей на строительство двух газозаправочных станций», — уточнил на еженедельном совещании в Доме Правительства министр.

Станции, где будет возможно заправить автомобиль газовым топливом, строятся на автодороге «Вятка» возле г. Новочебоксарск, рядом с существующей АЗС «Ирбис», на автодороге М-7 «Волга» на 710 км и в г. Чебоксары на Вурнарском шоссе, д. 40 (рядом с существующей АЗС «Бестойл»).

Источник: чувашинформ.рф.