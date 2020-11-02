В Чувашии возвращают некоторые противоэпидемические меры

Противоковидные ограничения первой волны коронавируса частично возвращаются в Чувашию. Это связано с увеличением заболеваемости COVID-19 в целом по стране. На данный момент суточный темп прироста заболевших коронавирусом по России – 1,1%, в республике – 0,6%. На 2 ноября случаев COVID-19 в регионе с начала года – 10016 (+60) человек, выздоровел 8541 житель республики.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июля 2020 г. № 166 внес 2 ноября. Документ опубликован на портале органов власти Чувашской Республики.

Начиная с понедельника и до особого распоряжения для группы риска вводится режим самоизоляции. К ней относятся жители Чуваши в возрасте старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, диабет и т.д.

Они обязаны оставаться дома, за исключением ряда случаев: обращения за медицинской помощью, выноса мусора, выхода в магазин за продуктами, выгула домашних животных, прогулки и занятия физической культурой и спортом, поездки на работу (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы), следования в судебные, правоохранительные и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова, следования на личном транспорте или легковом такси в загородные жилые и садовые дома.

Кроме того, маску теперь нужно носить не только в магазинах и в общественном транспорте, но также на парковках и в лифтах. Усилены меры по дезинфекции на транспорте, в легковом такси и в местах массового скопления людей, например, в торговых центрах.

Также в Чувашии введены ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работу ресторанов, кафе и баров с 23 часов до 6 часов по местному времени. Исключение – обслуживание на вынос.

Источник: чувашинформ.рф.