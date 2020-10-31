Коронавирус: меры поддержки малого и среднего бизнеса в Чувашии

Налоговые льготы, субсидии, отсрочка арендной платы, продление действия сроков лицензий – далеко не полный перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса Чувашии, пострадавшего из-за распространения COVID-19. Рассказываем подробнее, как региональные власти помогают местным предпринимателям оставаться «на плаву» в период пандемии коронавируса.

В Чувашской Республике, по данным Минэкономразвития региона, насчитывается 43 тысячи субъектов МСП. Из общего количества занятых в этом секторе в наиболее пострадавших отраслях работает более 22 % или 27 тысяч человек.

Находящиеся в зоне риска отрасли определены отдельным перечнем. Механизмы их поддержки действуют на уровне правительства страны, республики и конкретных муниципалитетов.

Прежде всего, это налоговые послабления в виде освобождения или отсрочки по уплате региональных налогов: авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, по имущественным налогам для арендодателей. Или даже временное освобождение от уплаты арендной платы.

Так, общая сумма имущественной поддержки на уровне республики и муниципалитетов составила 50 млн рублей.

Что касается федеральное поддержки, то в этом направлении помощь предусмотрена для организаций, вошедших в перечень системообразующих.

Такие предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами до 3 млрд рублей на срок до 12 месяцев по ставке не более 5%. Получить от государства субсидию для возмещения производственных или дистрибьюторских затрат своего бизнеса. Воспользоваться отсрочкой по уплате налогов, авансовых платежей по налогам. Заручиться государственной гарантией по кредитам или облигационным займам для решения неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития.

Точкой входа за господдержкой стал центр «Мой бизнес», где предприниматель может решить практически все свои задачи: от регистрации, уплаты налогов, финансовой помощи, консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции.

Кроме того, в планах республиканских властей запустить инвестиции с максимальной локализацией производства оборудования и комплектующих, в том числе с использованием возможностей диверсификации оборонно-промышленного комплекса, а также перевести экономику региона на новую технологическую базу.