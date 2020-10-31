В Чувашии впервые официально отпраздновали День отца

Сегодня в ДК Чувашского госуниверситета прошло чествование отцов. Праздник приурочен ко Дню отца, учрежденному в этом году Олегом Николаевым.

«Мы сегодня впервые его празднуем. Слово «отец» является очень дорогим и значимым для каждого. Наряду со словом «мама» дети начинают говорить и слово «папа». Отец ассоциируется с семьей, с надежностью, с защитой. Для закрепления статуса отца мы и учредили этот день», — подчеркнул в своем приветственном слове Олег Николаев.

В Чувашии с 2013 года функционирует Совет отцов Чувашии. Сначала он был обособленной структурой в составе Союза женщин Чувашии, а с конца 2017 года зарегистрирован как самостоятельная общественная организация. Совет отцов Чувашии участвует в реализации социально-значимых проектов экологической, патриотической, просветительской направленности. За значительный вклад в создание и развитие отцовского движения отличившиеся отцы со всех уголков республики получили подарки и благодарности.