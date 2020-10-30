XIII Чебоксарский международный кинофестиваль начался с мировой премьеры

30 октября состоялось открытие XIII Чебоксарского международного кинофестиваля. Оно транслировалось в прямом эфире Национального телевидения Чувашии и онлайн.

В этом году кинофестиваль начался с мировой премьеры фильма Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта». Это – российско-белорусская картина о подвиге партизан в июле 1943 года. Кстати, сам режиссер возглавил жюри конкурса игровых фильмов. В этом году там представлены 11 картин из России, Беларуси, Кыргызстана и Южной Кореи.

А вот жюри второго конкурса – этнического и регионального кино – который тоже проходит в рамках кинофорума, возглавила руководитель студии «Арси-Фильм», кинорежиссер и сценарист Лариса Садилова. В этой конкурсной программе принимают участие 24 ленты из 14 регионов России, в том числе пять представляют Чувашию.

«Я искренне рад тому, что XIII кинофестиваль у нас состоялся, что мы собрались и начинаем. И желаю всем огромных успехов, творческого вдохновения и новых работ!» — приветствовал участников кинофорума Глава Чувашии Олег Николаев.

Почетными гостями кинофестиваля в этом году стали народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист России Дмитрий Назаров, актер театра и кино Алексей Суренский. В программе – творческие встречи с этими известными деятелями российского кино, а также мастер-классы.

Фильмы-участники конкурсной программы можно будет посмотреть на 21 площадке в Чебоксарах и районах республики. Вход бесплатный, но количество зрителей ограничено в связи с эпидемиологическими правилами. Закроется кинофестиваль 5 ноября.

Отметим, что организаторы кинофестиваля были готовы вывести его в онлайн, но обстановка в республике позволяет провести кинофорум с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций в привычном режиме – в кинозалах.