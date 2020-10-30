Чувашия получит несколько «Валдаев» уже в следующем году

Об этом сегодня, 30 октября, сообщил Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов. Речь идет о пассажирских скороходных судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р». Один из них вместе с журналистами тестировал Глава Чувашии Олег Николаев по маршруту Чебоксары – Мариинский Посад.

«Мы очень надеемся на успешную реализацию проекта, который стал возможен благодаря содействию Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина и Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева. Во время визита в Чебоксары Михаил Мишустин ознакомился с данной инициативой и поддержал просьбу о выделении средств из федерального бюджета на приобретение нескольких «Валдаев», — поделился Дмитрий Краснов.

Сколько конкретно «Валдаев» прибудет в Чувашию, министр не сообщил. Ранее речь шла о двух суднах на подводных крыльях. В одном из телеграмм-каналов написали, что их будет уже три.

Отметим, что использовать «Валдаи» Олег Николаев поручил для развития внутреннего туризма, а также раскрытия туристического потенциала малых городов республики, расположенных на Волге. Концепцию развития Мариинского Посада будут обсуждать уже на следующей неделе с привлечением дизайнеров, архитекторов и местных жителей.

Источник: чувашинформ.рф.