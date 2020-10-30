Уплата имущественных налогов: успеть в срок

1 декабря – последний день для своевременной уплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год.



Если до 1 ноября налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество (транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж и т.п. ) имеется, то это повод обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные. Это можно сделать любым удобным способом: лично, по почте, через уполномоченные МФЦ или электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС.



Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание этой услуги. Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует выбрать способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговом органе либо через МФЦ. При этом к выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе формируется отрывной корешок, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления.



Напомним, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях: у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога; если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей (исключение — направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению); физлицо является пользователем «личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС России и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.