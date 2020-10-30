Строителям безмолвных рубежей посвящается

28 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета прошла акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…». Она приурочена к началу возведения Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии.



Общая протяженность Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии составила 380 км. Более 170 тыс. человек, в основном женщины и подростки, рыли окопы, обустраивали землянки, блиндажи и командные пункты. В общей сложности они лопатами и кирками подняли около 5 млн кубометров грунта. «Если это представить в виде автоколонны, куда погрузили эту землю, и выставить машины в одну линию, то получится дорога от Чувашии до Новосибирска. Так понятнее по масштабам. Поражают и сроки строительства», — отметил в своем выступлении Глава Чувашии Олег Николаев. Он выразил благодарность участникам событий тех военных лет, которые рассказывают историю молодому поколению.



Глава Чувашии подчеркнул, что история подвига чувашского народа в тылу объединяет людей. В пример он привел жителей Козловского района, которые безвозмездно передали свои участки для возведения мемориала строителям оборонительных рубежей. Олег Николаев наградил их памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».



Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей» транслировалась для всей страны в сети Интернет, в том числе на портале «Культура.рф», а также в прямом эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии. В ходе акции состоялся обмен капсулами с землей. Земля с мест сражений за «Невский пятачок», где участвовали наши земляки, теперь будет храниться в Чувашском национальном музее. А капсула с землей с рубежей обороны в Чувашии передана в Музей боевого братства России, который находится в Ленинградской области.



Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей» дала старт марафону событий.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.