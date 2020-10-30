В 2020 году государство выделило более 3 млрд рублей на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть». Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до 46,7 % и местного значения в границах Чебоксарской агломерации – до 68,6 %. Всего заявлено 65 объектов, которым требуется ремонт, реконструкция и наружное освещение.



На сегодняшний день сданы 48 объектов. На днях комиссия приняла два из них – в Вурнарском и Шумерлинском районах.



В Шумерлинском районе завершены работы на участке автомобильной дороги Чебоксары-Сурское (км 107+200 — км 112+200). Выполнен комплекс подготовительных работ, проведено восстановление и закрепление трассы, регенерация, работы по устройству верхнего слоя покрытия, восстановление автобусных остановок, установка дорожных знаков, восстановление барьерного ограждения, укрепление обочин. Общая протяженность отремонтированного участка дороги составила 4,7 км.



Работы по оставшимся объектам на стадии завершения. На данный момент подрядные организации укладываются в сроки.

Минтранс Чувашии.