30 Окт

Правительство Чувашии рекомендует предусмотреть удаленный режим работы в период школьных каникул

Сегодня, 30 октября, на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу всем организациям Чувашии рекомендовано максимально перевести людей на удаленный режим работы, пока школьники региона будут на каникулах.

Мера логично сочетается с приостановлением работы во время осенних каникул всех внеклассных кружков, спортивных секций и домов творчества для детей.

«Это тоже синхронизация, когда взрослые будут находится больше дома, присматривать за детьми, при этом удаленно работая», — объяснил Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее мы писали, что Минобразования Чувашии рекомендовал временно прекратить деятельность учреждений дополнительного образования на каникулярный период.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *