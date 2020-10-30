Несанкционированных свалок должно стать меньше

В прошлом номере газета рассказывала о проблеме несанкционированных свалок, образовавшихся около контейнерных площадок во многих дворах Шумерли. Работа по их ликвидации находится на контроле главы администрации и профильных отделов.

Как сообщает Управление градостроительства и городского хозяйства администрации, из бюджета города выделены дополнительные средства и с МУП «Коммунальник» заключен договор на ликвидацию несанкционированных свалок. В ближайшее время будут убраны ветки деревьев и несанкционированные свалки по следующим адресам: перекресток Маяковского-Дзержинского; перекресток Дзержинского-Первомайская; ул. Мира, д. 26; ул. Октябрьская, д.11; ул. Чайковского, д. 5; ул. Октябрьская, д.16/1; ул. Сурская, д. 47/1; ул. Островского, д. 64 (КП); проезд Мебельщиков, д.10; ул. Колхозная, д.1; ул. Ленина, д.1/1; ул. Некрасова, д. 34.



Управление градостроительства и городского хозяйства напоминает жителям города о том, что спиленные ветки, листва и прочая растительность не являются твердыми коммунальными отходами. Соответственно, региональный оператор ООО «МВК «Экоцентр» ответственность за вывоз этого мусора не несет.

Наталья Игнатьева.