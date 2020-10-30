На улицах началась замена ламп наружного освещения

С 29 октября начались работы по замене перегоревших ламп наружного освещения на улицах Шумерли.

По итогам проведенного ранее сотрудниками отдела ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства рейда принято решение в первую очередь провести работы вдоль автомобильных дорог, по которым проходят автобусные маршруты. Это улицы Маршала Жукова, Щербакова, Горького, Ленина, Матросова. Также будут заменены лампы по улицам Маяковского, Кирова, Котовского, Радищева, Коммунальной, Сурской, Молодежной, Урицкого, Красноармейской, Пролетарской, Мичурина, Заводской, Чехова, Сурикова и по проезду Мебельщиков.

По тем улицам, где уличное освещение отсутствует (не имеется линий электропередач), отделом ЖКХ по поручению главы администрации города разработан и утвержден план мероприятий. Согласно этому плану до конца 2020 года планируется установить светильники на улицах Крупской, Репина, Футболка. В настоящее время готовится аукционная документация для определения подрядной организации.

Администрация г. Шумерли.