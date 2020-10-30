Минобразования Чувашии рекомендует приостановить работу кружков и секций в школах на период каникул

Информация о приостановлении на период каникул работы внеклассных занятий в кружках и спортивных секциях в школах озвучена 30 октября на региональном оперштабе по коронавирусу.

Школьные каникулы, как заметил Глава Чувашии, должны поспособствовать снижению заболеваемости. Однако, по мнению вице-премьера республиканского правительства – и.о. министра образования Чувашии Аллы Салаевой, это произойдет лишь в том случае, если помимо школьных каникул будет приостановлена и деятельность кружков.

«Поэтому на территории образовательных школ мы коллегиально с Роспотребнадзором, республиканскими Минспорта и Минкультуры приняли решение объявить каникулы и для всех кружков. Кроме этого, на время каникул приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования, домов культуры, спортивных секций и кружков», — сказала Алла Салаева.

Вице-премьер добавила, что детские сады работают в прежнем режиме.

Олег Николаев полностью поддержал инициативу и поручил максимально распространить информацию для населения.

Отметим, что в настоящее время 169 школ Чувашии ушли на осенние каникулы с 30 октября по 8 ноября. Еще 244 школы перейдут в каникулярный период с понедельника, 2 ноября.

Источник: чувашинформ.рф.