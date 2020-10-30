Ждем всех на Всероссийском семейном финансовом фестивале!

Дорогие друзья, спешим напомнить, что в грядущие выходные — 31 октября и 1 ноября — по всей стране пройдет Всероссийский семейный финансовый фестиваль. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на сайте www.familymoneyfest.ru, а это значит, что совершенствовать финансовые знания можно будет не выходя из дома. Участие в фестивале бесплатное, однако обязательна предварительная регистрация. По аналогии с предыдущим фестивалем, площадка фестиваля будет представлять виртуальный город с собственной инфраструктурой (локациями) и игровой валютой. Участники смогут объединяться в команды с семьей и друзьями, проходить онлайн-активности сообща или по отдельности, зарабатывая баллы.

Так, в локации «Игровая площадка» можно будет сыграть в интеллектуальный квиз, в «Финансовой лаборатории» — попробовать себя в роли блогера и пройти путь от блога «на коленке» до статуса звезды Интернета, в «Посольстве знаний» будут проходить уроки финансовой грамотности на английском для детей и подростков, в «Финансовом зале» участники смогут попасть на финансовую тренировку и выполнить задания от Школы семейных финансов «Деньгин’э», в «Школе» состоится лекторий по финансовой грамотности в формате прямого эфира из студии, где спикеры дадут полезные советы, расскажут об историях успеха и профессиях будущего.

Для взрослой аудитории в локации «Университет» в прямом эфире пройдут лекции экспертов о финансовом воспитании детей, образовании в кризисные времена, финансовой подушке безопасности, в «Офисе» пройдут консультации по финансовому планированию, на «Родительском собрании» соответственно можно будет послушать полезные советы для родителей юных финансистов.

Отдельная программа будет ориентирована на педагогов. Эксперты расскажут о том, как разрабатывать и проводить занятия по финансовой грамотности в классе, как мотивировать школьников к изучению темы, и поделятся педагогическим опытом. Подробная программа фестиваля размещена на сайте: www.familymoneyfest.ru, а также в социальных сетях Facebook: familymoneyfest, Instagram: familymoneyfest.ru, Вконтакте: familymoneyfest

Станьте жителем виртуального города финансовой грамотности — не пожалеете!