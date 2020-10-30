Главой администрации Шумерлинского района вновь избран Лев Рафинов

Сегодня, 30 октября, в Шумерлинском районе состоялось второе заседание Собрания депутатов Шумерлинского района VII созыва. Вел заседание заместитель председателя Шумерлинского районного Собрания депутатов Владимир Улисов. Глава района Борис Леонтьев, находящийся на самоизоляции, принял участие в заседании в режиме онлайн.

На повестке стояло всего 2 вопроса, основным из которых было избрание главы администрации Шумерлинского района.

В работе заседания приняли участие консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики Анатолий Алексеев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, председатель Чувашской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Василий Харитонов, заместитель председателя Шумерлинского землячества Владимир Васин.

С итогами проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шумерлинского района ознакомил председатель конкурсной комиссии, консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики Анатолий Алексеев. Он отметил высокий профессиональный уровень всех кандидатов на должность главы района, что значительно осложнило работу конкурсной комиссии. Из трех претендентов на пост главы администрации района комиссия на выбор депутатов допустила кандидатуры Владимира Мурашкина и Льва Рафинова. До процедуры голосования депутаты заслушали их краткие выступления.

В ходе открытого голосования одиннадцать депутатов из пятнадцати выказали свое доверие возглавлять районную администрацию Льву Рафинову.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о начале процедуры набора кандидатов в Общественный совет Шумерлинского района.