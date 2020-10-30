30 Окт

В Шумерле прошла межрегиональная конференция, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Настоящие единомышленники и патриоты  собрались сегодня в Центре детского творчества  Шумерли не случайно -  почти восемь десятков лет назад город стал одним из центров строительства линий оборонительного рубежа, позже получившего название «Сурский рубеж».

Старт мероприятиям, приуроченным к Году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленный Главой Чувашии Олегом Николаевым,  был дан 28 октября в  Чувашском государственном театре  оперы и балета. Марафон поддержали практически все муниципалитеты республики тематическими мероприятиями,  акциями, реконструкциями тех далеких героических событий.    

По территории Чувашской АССР  Сурский рубеж проходил вдоль Суры через Засурье Ядринского района – Пандиково Красночетайского – Сурский Майдан Алатырского районов – Алатырь до границы с Ульяновской областью и централи (военно-полевыми сооружениями) в Ядрине, Шумерле, Порецком и Алатыре.

В конференции приняли участие глава города Шумерли Сергей Яргунин, и.о. главы администрации Шумерлинского района Андрей Мостайкин, военно-патриотические формирования городов и районов Чувашии, Мордовии и Татарстана.

В своем приветственном слове директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»  Минобразования Чувашии Венера Захарова поблагодарила шумерлинцев в лице главы города Сергей Яргунина и директора ЦДТ Елены  Головановой за проводимую в муниципалитете огромную патриотическую работу с подрастающим поколением и сообщила, что отныне Центр детского творчества Шумерли станет пилотной площадкой  Дома юнармии Чувашской Республики.

Руководители военно-патриотических и поисковых отрядов поделились опытом  поисковой и краеведческой работы  в деле  сохранения исторического наследия строителей Сурского рубежа и Казанского обвода.

Ключевым моментом встречи стало подписание договора о сотрудничестве «Триумвират» между Большеберезниковским районом Мордовской Республики, Кайбицким и Апастовским районами Республики Татарстан и городом Шумерля Чувашской Республики.

После пленарной части участники конференции продолжили работу по секциям  «Музейная педагогика», «Исследовательская» и «Творческая», в которых на суд зрителей и авторитетного жюри конкурсанты  представили свои творческие выступления, исследовательские работы, презентации по теме.

Урок мужества от военно-исторического клуба «Сурский рубеж»: судьбы людей – участников Сурского рубежа» провели представители поискового отряда из Мордовии.

В завершение участники  конференции проследовали на берега Суры на Урок памяти от поискового отряда «Поиск» СОШ № 3 с посещением музея под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж».    

Автор записи: anna

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