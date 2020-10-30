В Шумерле отметили 100-летие чувашских профсоюзов

В текущем году чувашские профессиональные союзы отмечают 100 -летний юбилей. Первые профсоюзы в республике возникли в 1905 году на базе стачечных комитетов на железнодорожном транспорте промышленных предприятиях. Начало их деятельности тесно связано с получением республикой статуса автономной области в июне 1920 года. 6-7 сентября того же года делегаты съезда профсоюзов приняли решение создать объединение, призванное координировать деятельность разрозненных профорганизаций. Именно эти даты считаются официальным днем рождения профсоюзов республики.

23 октября в городской детской библиотеке-филиале № 1 им. Маршака состоялся семинар-совещание для профсоюзного актива горкома профсоюза работников культуры города Шумерли и Шумерлинского района. В честь юбилейного события за долголетнюю и плодотворную работу в профсоюзной деятельности были награждены памятной медалью «100 лет профсоюзам Чувашии» директор ГЦБС, председатель горкома работников культуры Елена Каширина, библиотекарь межпоселенческой библиотеки ЦСБА Шумерлинского района, председатель первичной профсоюзной организации Людмила Пашкова и заведующая Большеалгашинским сельским клубом Елена Дубенцова. За активное социальное партнерство и сотрудничество с профсоюзом Почетные грамоты Чувашрессовпрофа вручены начальнику отдела культуры администрации города Екатерине Николаевой, заведующей сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района Наталье Николаевой, директору ЦСБА Шумерлинского района Раисе Самариной и директору ИРЦК Шумерлинского района Ларисе Михайлиной.



Долголетний и плодотворный труд в отрасли культуры преподавателя ДШИ № 1 Светланы Струковой и методиста Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района Маргариты Шварц отмечен Почетными грамотами Российского профсоюза культуры. Почетная грамота главы города Шумерли за долголетний плодотворный труд в библиотечной сфере была вручена библиотекарю городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги Елене Моревой.



Благодарностью Российского профсоюза работников культуры была отмечена активная работа в профсоюзном движении заведующей Туванской сельской библиотеки Татьяны Петровой, директора ЦСБА Шумерлинского района Раисы Самариной, ведущего методиста ГЦБС, председателя первичной профсоюзной организации учреждения Натальи Смирновой, заведующей информационно-библиографическим отделом ГЦБ им. Г.Н. Айги Марии Кокушиной и заведующей городской библиотекой-филиалом № 3 им. М. Сеспеля Екатерины Никитиной.



Почетной грамотой Чувашрессовпрофа за долголетний и плодотворный труд в отрасли культуры была удостоена Светлана Кузьмина – заведующая муниципальным архивом Шумерлинского района. Благодарностью Республиканского комитета профсоюза работников культуры были отмечены заведующая Егоркинским СДК Надежда Кострова и методист ИРЦК Василиса Иванова.



Коллективный договор ИРЦК Шумерлинского района занял 2-е место в республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор» и был отмечен Почетной грамотой Чувашрессовпрофа, денежным призом и подпиской на профсоюзную газету «Время».



Во второй части семинара-совещания прошло обсуждение актуальных вопросов в сфере охраны труда в организациях, рассмотрены насущные проблемы работников отрасли культуры, вопросы о планах и отчётах, о делопроизводстве в профсоюзных первичных организациях.



Е. Каширина.