В память о народном подвиге в тылу

На прошедшей неделе в Шумерлинской сельской библиотеке состоялась встреча с читателем, ветераном педагогического труда и отличником народного просвещения РСФСР Виктором Федяровым.



В октябре 1941 года, когда началось строительство Сурского оборонительного рубежа, Виктору Егоровичу было всего 6 лет, но он отчетливо помнит, как солдаты Красной Армии жили в каждом доме в деревне Шумерле, как с мальчишками бегал на железную дорогу и берег Суры смотреть на окопы оборонительного рубежа. После завершения строительства там они находили гильзы, патроны, снайперскую лопату и топор. Последние хранились дома у Виктора Егоровича. Он решил подарить лопату и топор библиотеке в память об истории строительства Сурского рубежа и о народном подвиге в тылу.



Шумерлинская сельская библиотека продолжает сбор материалов, воспоминаний и фотографий о строительстве Сурского рубежа.

Архивные находки. Продолжение

В преддверии следующего года — посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей — муниципальный архив Шумерлинского района продолжает знакомить с архивными документами, раскрывающими историю участия жителей района в строительстве рубежа.

В архиве хранятся подлинники документов того времени. Например, в книге протоколов общих собраний колхозников колхоза «Коминтерн» Юманайского сельского совета Шумерлинского района Чувашской АССР за 1941 г. записано: «Слушали о снабжении продовольствием рабочих на строительство оборонных сооружений. Постановили: рабочих членов колхоза снабдить с доставкой на место работы продовольствием, для чего подготовить продукты — растительного масла из конопли семя, крупы и мясо, подготовку продуктов поручить кладовщику Никитину. Постоянными возчиками продуктов на место работы назначить нижеследующих колхозников: Кузнецова Александра, Григорьева Якова, Петрова Ивана Кирил. и Константинова Александра». В книге протоколов заседаний Второ-Ялдринского колхоза им. Чапаева за 1941 г. имеются следующие сведения о собрании 28 октября 1941 г.: «По второму вопросу предправ. Иваничев Л.К. объявил о предстоящей организации на оборонную работу путем прочтения отношения районного задания и объявил строгое выполнение трудповинности. По обсуждению приняли выехать в указанное время организованно по военной оправке».



В годы войны город Шумерля и Шумерлинский район были одними из центров строительства защитных укреплений в республике. В считанные месяцы, к 20 января 1942 года, приказ по возведению укреплений был выполнен, и выполнен досрочно. Историки только начинают разбирать рассекреченные документы по этому невидимому подвигу в тылу. Работа в данном направлении в районном архиве также будет продолжена.

Источник: сайт Шумерлинского района.