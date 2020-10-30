Больной коронавирусом оштрафован за нарушение режима изоляции

В начале сентября 2020 года в Шумерлинском районном суде было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. 50-летнего работника комбината автофургонов оштрафовали за нарушение режима изоляции по месту проживания. И не попался бы на этом шумерлинец, если бы не ДТП.

Вечером 29 мая в ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» поступило сообщение: на 92-м км автодороги Чебоксары-Сурское, вблизи д. Пилешкасы, водитель съехал в кювет. Приехавшие на место ДТП сотрудники госавтоинспекции установили личность водителя, находившегося в состоянии опьянения, и, собственно, тот факт, что мужчина находится на амбулаторном лечении с COVID-19. С 7 мая он лечился амбулаторно с диагнозом ОРЗ, а 23 мая пришел его положительный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию.



То есть, выйдя за пределы своего дома, мужчина нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, за что предусмотрена административная ответственность с назначением наказания согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Санкцией ч. 2 ст. 6.3 предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. С учетом того, что мужчина имел кредитные и алиментные обязательства, судья назначил ему штраф в размере менее минимального размера, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ., т.е. 7500 рублей. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата в указанный срок влечет наложение административного штрафа в 2-кратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.



Помимо административного штрафа мужчину за езду в нетрезвом виде лишили водительских прав.



Информация предоставлена Шумерлинским райсудом.