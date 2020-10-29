4 ноября жители Мариинского Посада обсудят концепцию благоустройства города

Символично в День народного единства, 4 ноября, жители Мариинского Посада соберутся вместе, чтобы обсудить планы по благоустройству исторического центра города. Встреча станет первым опытом нового формата проведения общественных слушаний, который внедряют Правительство Чувашии совместно с администрацией города.

На мероприятии ждут неравнодушных жителей, готовых делиться своими идеями по развитию родного города. Впервые к творческому процессу по поручению Главы Чувашии Олега Николаева присоединятся молодые архитекторы со всей Чувашии.

Также в Мариинский Посад прибудут руководители архитектурных бюро, дизайнеры, урбанисты со всего Поволжья.

Предполагается, что в результате администрация Мариинского Посада соберет информацию, какой бы жители хотели видеть реконструкцию. Их запросы лягут в основу Концепции развития исторического центра. В дальнейшем этот документ станет базой для подготовки проектно-сметной документации по благоустройству новой набережной и причальной стенки в Мариинском Посаде.

Напомним, что в этом году Мариинский Посад стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По проекту «Веков связующая нить» планируется масштабная реконструкция городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. По решению Главы республики средства на подготовку проектной документации выделены из республиканского бюджета.

Источник: чувашинформ.рф.