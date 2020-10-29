Олег Николаев дал старт марафону событий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Сегодня, 28 октября, в театре оперы и балета прошла акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…». Она приурочена к началу возведения Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии. Эти военные укрепительные сооружения начали строить на территории республики 28 октября 1941 года.

Общая протяженность Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии составила 380 км. Более 170 тыс. человек, в основном женщины и подростки, рыли окопы, обустраивали землянки, блиндажи и командные пункты. Лопатами и кирками они подняли около 5 млн кубометров грунта.

«Если это представить в виде автоколонны, куда погрузили эту землю, и выставить машины в одну линию, то получится дорога от Чувашии до Новосибирска. Так понятнее по масштабам. Поражают и сроки строительства», — отметил в своем выступлении Глава Чувашии Олег Николаев.

Он наградил памятными медалями «100-летие образования Чувашской автономной области» жителей Козловского района, которые безвозмездно передали свои участки для возведения мемориала строителям оборонительных рубежей.

«Наш долг – восстановить память, потому что память – это наша сила. Наша задача – сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания. Круглые столы, научные работы, поисковые экспедиции, строительство мемориального комплекса и иных объектов, которые будут появляться на местах былых оборонительных рубежей, на мой взгляд, должны решить главную задачу – передать эту память будущим поколениям», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона также осмотрел мультимедийную выставку «Жизнь», которая развернулась в многофункциональном зале театра оперы и балета.

В ходе акции состоялся обмен капсулами с землей. Земля с мест сражений за «Невский пятачок», где участвовали наши земляки, теперь будет храниться в Чувашском национальном музее. А капсула с землей с рубежей обороны в Чувашии передана в Музей боевого братства России, который находится в Ленинградской области.

Напомним, что 2021-й объявлен Главой Чувашии годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Источник: чувашинформ.рф