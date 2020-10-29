Медики рассказали, какие есть программы реабилитации после COVID-19

Реабилитация после перенесенного коронавируса, по словам медиков, показана всем пациентам. Но есть критерии в подборе подходящей программы восстановления здоровья. Об этом подробно рассказали в АО «Санаторий «Чувашиякурорт».

«Реабилитация пациентов улучшает не только объективные показатели, но и имеет еще очень важный эффект — она существенно улучшает эмоциональное и психологическое состояние пациентов, их качество жизни»,- подчеркнула главный врач санатория Светлана Тюрникова.

Однако, по словам медиков, встречаются случаи, когда переболевшие опасным вирусом пытаются записаться самостоятельно без назначения врача.

«Медицинская реабилитация включает в себя медикаментозное сопровождение, физические методы реабилитации, психологическую и бытовую реабилитацию. Такой комплекс нужен не всем, т.к. есть пациенты, которым не требуется расширенная программа реабилитации. Они могут пройти курс восстановительного лечения по месту жительства в медицинских организациях, где имеются кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры. Часть пациентов может получать медикаментозное сопровождение для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, а также рекомендации по соблюдению режима труда и отдыха до полного восстановления», — объяснил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Чувашии Кирилл Нестерин.

Лицензию на проведение медицинской реабилитации в Чувашии имеют четыре учреждения: БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии, АО «Санаторий «Надежда» и «Санаторий «Чувашиякурорт».

По направлению лечащего врача пациенты могут восстановить здоровье в рамках Программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики.

В ряде случаев, когда заболевание сопровождалось осложнениями либо имеется ряд противопоказаний, вопрос о направлении на медицинскую реабилитацию решается врачебной комиссией.

«На сегодняшний день 421 пациент уже прошел медицинскую реабилитацию, 82 пациента проходят реабилитационные мероприятия в рамках индивидуальной программы и 326 заявок от жителей Чувашской Республики поступило», — привела данные член экспертного совета Минздрава Чувашии Надежда Орлова.

Источник: чувашинформ.рф.