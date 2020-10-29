Инвестиционные проекты в промышленности могут получить поддержку до 15 млрд рублей

Об этом сегодня рассказал министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов на расширенном заседании Кабинета Министров региона.

Он отметил, что помимо мощностей Фонда развития промышленности Чувашской Республики, в котором есть около 1,6 млрд рублей, доступных для инвестиций, также можно воспользоваться федеральными преференциями.

«Мы имеем федеральный рычаг, фактически позволяющий предоставить инвестиции в нашу региональную промышленность на уровне порядка 15 млрд рублей», — уточнил министр.

В ближайшее время Минпромэнерго Чувашии планирует внести изменения в нормативные акты, чтобы изменить акценты в работе регионального Фонда развития промышленности.

В целом же ситуация по отрасли достаточно неплохая. Вклад в экономику Чувашии сферы промышленности с января по сентябрь 2020 года составил почти треть валового регионального продукта по региону.

По словам вице-премьера регионального правительства – министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, по итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 99,5%, он превышает среднероссийский показатель на 2,4%.

«То есть мы практически на том же уровне, что и по прошлому году», — сказал он.

В правительстве региона снижение в основном связывают с приостановкой деятельности предприятий в апреле-мае 2020 года из-за введения ряда ограничительных мер.

«Здесь мы идем с отставанием от прошлого года, но тем не менее лучше, чем по стране», — заметил Дмитрий Краснов.

Отметим, что на данный момент промышленными предприятиями Чувашской Республики реализуется более 80 инвестиционных проектов по созданию новых продуктов, по строительству и модернизации действующих производств. Суммарный объем инвестиций составляет 31,5 млрд рублей.

Источник: чувашинформ.рф.