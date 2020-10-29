Добровольчество Чувашии ждет перезагрузка

Об этом стало известно на заседании Совета по развитию добровольчества при Главе Чувашии, которое прошло 29 октября. Там обсудили опыт работы ведущих вузов республики с волонтерскими корпусами и внедрение обучающей программы добровольчества у студентов первых курсов. «Пилотом» в этом проекте выступил Чувашский государственный университет.

Заместитель Председателя Правительства Чувашии, и.о. министра образования и молодежной политики республики Алла Салаева, отметила, что подобный подход нужно внедрять во всех вузах республики, ведь «волонтерству тоже необходимо учиться». Она высказалась за комплексный подход и качественный рывок в развитии добровольчества республики.

«Шаг за шагом эта история вовлечет сотни, тысячи молодых людей. Они спрашивают друг друга: а ты был волонтером, ты прошел через это? Также хочется, чтобы все волонтеры были в единой стилистике. Мы перезагрузим историю добровольчества с учетом новых обучающих платформ, единой идеологии», — отметила Алла Салаева.

Она добавила, что нужно пересмотреть и финансирование добровольчества. До этого на развитие волонтерства в республике выделяли 125 тысяч рублей в год

«Главное – наметить четкие планы совместных действий. Здесь очень важно иметь и соответствующее финансирование. Я полностью поддерживаю. Конечно, за 125 тысяч в год даже организационные мероприятия не проведешь. Все это надо делать. Давайте мы в ближайшее время выработаем системный план. Если мы все идеи объединим – начнем двигаться в правильном и нужном направлении», — поддержал идею перезагрузки Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее мы уже писали, что руководитель республики утвердил нагрудный знак за развитие добровольчества.