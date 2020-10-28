Экономика Чувашии «выезжает» на промышленном производстве и сельском хозяйстве

Об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров Чувашии заместитель Председателя Кабинета Министров — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Он отметил, что основной отраслью экономики республики является промышленность. Она формирует почти 33% валового регионального продукта, при этом 28% приходится на обрабатывающие производства, 13,8% — розничная торговля, далее идет сельское хозяйство — 8,3%.

«Основные драйверы роста экономики Чувашской Республики – обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, включая хранение и переработку, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры», — заявил Дмитрий Краснов.

Вице-премьер подчеркнул, что для наращивания объемов валового регионального продукта стоит задача по эффективному использованию имеющегося производственного, инновационного и инвестиционного потенциала республики.

«Год выдался не очень простой. С другой стороны эта сложная ситуация заставила нас более динамично поработать нам самим внутри перенастроиться и наладить работу, исходя из имеющихся обстоятельств. Одна из задач изменений – чтобы у нас более четко реализовывался инвестиционный процесс через реализацию наших государственных функций обеспечивался благоприятный предпринимательский климат», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее мы уже писали о том, что в республике объявили о беспрецедентных налоговых льготах для бизнеса.

Источник: чувашинформ.рф.