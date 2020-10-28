Развивать Чувашию в ближайшие годы будут за счет внедрения инноваций и инвестиций в людей

Конкретику в развитии Чувашии до 2035 года широко обсудили на расширенном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое 28 октября провел Глава Чувашии Олег Николаев. В планах республиканских властей максимально использовать инновации и инвестировать в людей.

Сценарии долгосрочного развития региона определены на ближайшие 15 лет. Приоритетом Стратегии социально-экономического развитии республики до 2035 года стал посыл, что Чувашия – это лучшее место для жизни людей и территория для внедрения новых технологий.

«А нашим главным стратегическим приоритетом остается повышение качества жизни населения. Именно должно и оставаться главным критерием деятельности всех ветвей и уровней власти», — сказал вице-премьер республиканского правительства – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Первый этап (2020 – 2021 гг.) реализации Стратегии предполагает трансформацию системы управления, восстановление темпов экономического роста, которые были замедлены из-за пандемии коронавируса.

Далее до 2025 года, на втором этапе, планируется обеспечить значительный рост экономики, драйвером которой станет активизация инвестиционной деятельности.

«При этом необходимо формировать имидж республики как современной экономической площадки, которая соответствует всем международным стандартам ведения бизнеса и развивать самодостаточность предпринимательства в регионе», — добавил Дмитрий Краснов.

В качестве стратегической цели министр экономического развития Чувашии назвал рост объема инвестиций в основной капитал к 2035 году в 3,7 раза.

На третьем этапе (2026 – 2035 гг.) ожидаются ощутимые результаты в повышении качества и уровня жизни населения. Здесь, по словам министра экономического развития Чувашии, планируются к реализации крупные инфраструктурные проекты, которые должны обеспечить высокий уровень мобильности и комфорта.

«Наша задача – создать благоприятные условия для жизни каждого жителя Чувашии. Мы хотим, чтобы уровень бедности снизился к 2035 году до 9%, а уровень безработицы – до 0,55%. Ожидаемая продолжительность жизни стала более 80 лет и заработная плата выросла в 3 раза», — резюмировал Дмитрий Краснов.

Источник: чувашинформ.рф.