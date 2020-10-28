28 Окт

В Шумерле прошла реконструкция мобилизации на строительство Сурского оборонительного рубежа

Именно в этот день, 28 октября 1941 года, вышло постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) о всеобщей массовой мобилизации на строительство.

Возведение Сурского оборонительного рубежа стало самым массовым строительством в истории республики, в котором приняли участие   от мала до велика — в основном женщины и подростки.

Стартовала реконструкция с перекрестка улиц Октябрьской и Щербакова – места, откуда 79 лет назад шумерлинцы уходили на рытье окопов. Колонна участников реконструкции проследовала до центральной площади города, где состоялся инсценированный митинг-реконструкция событий того далекого дня.

Автор записи: anna

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