Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий признался журналистам, что один его дед, по отцовской линии, воевал, а второй дед — по матери, по состоянию здоровья не призывался на войну, но был призван на эту всенародную стройку, очень тяжёлую

«Он там окончательно подорвал здоровье, в результате чего умер, правда, после войны уже, достаточно молодым, в возрасте 59 лет. И многих я знаю — тех, кто копал рвы противотанковые в условиях сильных морозов, в авральных условиях. История строителей оборонительных рубежей всех нас объединяет. Я надеюсь, что предстоящий год будет объединяющим для всех чувашей».

«Духовная загрузка и душевная разгрузка — это состояние от акции памяти в Чебоксарах, посвящённой трудовому подвигу народа в годы войны. Глава Чувашии говорил со сцены, что без памяти о прошлом, о героическом подвиге предков не может быть будущего ни у народа, ни у страны. Поэтому наша общая задача на предстоящий год — поимённо вспомнить всех, кто строил оборнительные рубежи в Чувашии — все 170 тысяч имён. Нет памяти, пока мы не вспомним все имена. Как когда-то создавалась „Книга памяти“ бойцов Красной Армии, призванных из Чувашии на Великую Отечественную войну, так и сейчас надо всем вместе приложить усилия, чтобы получилась новая книга памяти об участниках фронта в тылу», — отметила заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева.

Из редакционной почты ИА REGNUM — отзыв москвича, посмотревшего акцию памяти «Строителям безмолвных рубежей.» на канале культура.рф.

«Сначала о концерте ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота. Неожиданный и давно ожидаемый. То, что невозможно увидеть на центральных телеканалах, появляется на интернет-канале культура. рф и в маленькой, почти незаметной в российском пространстве республике… Поэтому организаторам мероприятия большая благодарность, что смогли наладить связи с одним из лучших коллективов страны. Высочайшее качество исполнения — что уж говорить: всё-таки военным удалось сохранить культуру и виртуозное мастерство, в отличие от гражданских, не говоря уже о прочих аллкиных-галкиных, забивших телеэфиры. Вот что надо показывать стране на центральном телевидении и желательно в прайм-тайм! Отдельного внимания заслуживает сама история строителей оборонительных рубежей, расказанная потомками героев минувших дней. Заглянуть в прошлое, попытаться составить картину мира той эпохи, пропустить через себя и прочувстовать до мурашек по коже… мы почти утрачиваем это состояние в век скоростей и бестолковой толкотни. Чувашии это удалось. И спасибо за это».