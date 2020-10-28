Капсула с землей с мест строительства рубежей обороны в Чувашии будет передана в Музей боевого братства России

Обмен капсулами с землей с мест сражений за «Невский пятачок» и мест строительства рубежей обороны в Чувашии планируется провести на церемонии открытия акции «Строителям безмолвных рубежей…» сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах.

Капсула с чувашской землей уедет с делегацией Ленинградской области в Санкт-Петербург и займет свое достойное место в экспозиции Музея боевого братства России.

Напомним, что по инициативе Главы Чувашской Республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Начало мероприятий ознаменует старт акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…».

Источник: чувашинформ.рф.