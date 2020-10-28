Жители республики могут принять участие в доработке Стратегии развития Чувашии

Сегодня, 28 октября, на расширенном заседании Кабинета Министров Чувашии рассмотрели проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года. В ее основу легла Комплексная программа социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы, представленная 24 июля 2020 года на Высшем экономическом совете республики.

«К обсуждению Стратегии были привлечены широкие круги населения, представители научной общественности, предпринимательского сообщества. Проект Стратегии прошел предварительное согласование в Минэкономразвития России», — подчеркнул Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Глава Чувашии пояснил, что Стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года – главный ориентир в развитии региона.

«Стратегия – это живой документ, живой план наших действий, который основан на осознании наших сильных и слабых сторон. На основании этого мы выработали конкретные векторы развития нашей республики», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона отметил, что за счет постоянного мониторинга реализации мероприятий, заложенных в стратегию, ее будут ежегодно актуализировать с учетом появления новых возможностей и перспектив.

«Наша задача – сделать так, чтобы каждый житель Чувашской Республики гордился тем, что является жителем Чувашской Республики и всячески способствовать этому, чтобы в республике происходили постоянные позитивные изменения. Если в таком ключе постоим работу, на мой взгляд, изменения будут ощутимые, а самое главное – повысится эффективность использования ресурсов и возможностей, которых очень много у Чувашской Республики и которые пока не раскрыты».

При этом стратегию будут корректировать с учетом предложений жителей республики, общественности, руководителей городов и районов.

На сайте Минэкономразвития Чувашии каждый желающий может ознакомиться проектом документа.

Предложения принимаются по электронной почте: mineconom@cap.ru, mineconom03@cap.ru и по телефону: 8 (8352) 56-52-28.

Источник: чувашинформ.рф.