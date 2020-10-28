В Чувашии проведут мастер-классы для поваров школьных столовых

Мастер-классы для школьных поваров и комбинатов питания планируется провести во время осенних каникул. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте вице-премьер республиканского правительства – и.о. министра образования Чувашии Алла Салаева. Кстати, инициативу уже поддержали в Минпросвещения РФ и Глава Чувашии Олег Николаев.

В программе мастер-классов будут учтены предложения родителей, которые поступили в Минобразования региона. Среди них, к примеру, пожелания разнообразить меню и сделать его более сбалансированным. Оказалось, что в основном эти вопросы не решены в сельских школах.

«Убедилась в этом лично во время рабочих поездок по районам республики. Менять ситуацию начнем уже на следующей неделе. Пока дети будут отдыхать на каникулах, в школах Чебоксар пройдут мастер-классы для поваров, директоров школ и комбинатов питания», — написала в своем инстаграме Алла Салаева.

Напомним, что в начале октября Глава Чувашии Олег Николаев сам приготовил и утвердил для школьного меню новое блюдо – творожную запеканку.

Источник: чувашинформ.рф.