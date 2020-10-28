В Чувашии начали перечислять единовременную денежную выплату

Об этом сегодня заявила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова «Поскольку дефицит средств на выплаты по детям, родившимся третьими и последующими, был еще на начало октября, мы с федеральным ведомством вели очень плотную работу, чтобы изыскать средства и чтобы они поступили в нашу республику. Наконец-то нам удалось, скажем так, дожать этот вопрос», – сказала Алена Елизарова.

Речь идет о предоставлении Чувашии федеральных средств в размере 115,4 млн рублей. Деньги в республику уже поступили. Вчера их начали перечислять получателям этой социальной меры поддержки.

В зависимости от способа получения выплаты (банк или почта) и банка, в котором открыт счет, единовременная денежная выплата (ЕДВ) в случае рождения третьего или последующего ребенка поступит семьям 28-29 октября – в нормативные сроки.

Источник: чувашинформ.рф.