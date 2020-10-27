Образовательные организации Чувашии получат дополнительные средства

Об этом проинформировал первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков при рассмотрении Правительством республики законопроекта об изменениях в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В рамках уточнения бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций предполагается направить дополнительно 819,6 млн рублей. Средства предусмотрены на модернизацию инфраструктуры.

Также хотят увеличить ассигнования на организацию бесплатного горячего питания для учащихся младших классов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – на 10,6 млн рублей. Всего с начала года расходы бюджета на эти цели составят 244,0 млн рублей.

Кроме того, в рамках подготовки образовательных организаций к 1 сентября, на реализацию противоэпидемических мероприятий, а именно на приобретение рециркуляторов для школ, из республиканской казны выделено 173,2 млн рублей.

В целом, с учетом текущего уточнения бюджетные расходы на образование оцениваются в 18 млрд 495 млн рублей. Это на 5,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Источник: чувашинформ.рф.