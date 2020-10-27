27 Окт

Мировая премьера откроет XIII Чебоксарский международный кинофестиваль

Кинолента режиссера Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта» будет впервые показана на большом экране. 30 октября событие даст старт XIII Чебоксарскому международному кинофестивалю. Торжественная церемония пройдет в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля.

Картина Дмитрия Астрахана снята к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и основана на реальных событиях, военных документах и воспоминаниях очевидцев тех лет.

Она рассказывает о подвиге электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, состоящего в партизанском отряде и взорвавшего 16 немецких танков 30 июля 1943 года, в разгар Курской битвы. Эта диверсия является одной из самых масштабных и успешных во Второй мировой войне.

В фильме снимались Андрей Смоляков, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Валентина Ляпина. В главной роли – актер Алексей Суренский.

Кстати, на следующий день, 31 октября, фильм «Судьба диверсанта» можно посмотреть в 18.00 в Большом зале Чувашского государственного театра юного зрителя имени М.Сеспеля. Вход на кинопоказ будет бесплатным, а пригласительный билет можно получить в кассе кинотеатра перед показом.

Напомним, что в понедельник в правительстве республики также обсудили изменение формата мероприятия на случай ухудшения эпидситуации. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в такой ситуации важно соблюдать меры безопасности, беречь здоровье людей.

«Мы готовы к любому развитию событий: как к обычному проведению кинофестиваля, так и в случае введения дополнительных ограничений – к проведению кинофестиваля в онлайн режиме», — сказала вчера и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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