Единственный в России Музей фотокорреспондентов находится в Чебоксарах

Самый молодой музей Чувашии – Музей фотокорреспондентов – расположился в Доме печати в Чебоксарах. В помещении бывшей фотолаборатории теперь представлена фото-история Чувашии глазами журналистов региона.

Работы фотокорреспондентов республиканских, районных и городских газет собрал в экспозицию чебоксарский фотограф Сергей Журавлев. Кстати, сам он работает в редакции республиканской газеты «Хыпар» и продолжает собирать «историю» для будущих поколений.

Музей состоит из фотолаборатории и демонстрационного зала. Кстати, кроме фотографий в музее представлены редкие фотоаппараты, увеличители, проявители, фотобумаги, бобины фотопленок.

Чаще всего там можно встретить школьников и студентов, которые с интересом рассматривают раритетную атрибутику фотографов прошлого и знакомятся с историей родной республики в необычном формате.

Источник: чувашинформ.рф.