В Чувашии составят план ремонта учебных заведений на пять лет

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике формируется план капитального ремонта учреждений образования на 5 лет. В него войдет реконструкция зданий школ и детских садов, а также благоустройство прилегающей территории. При втором уточнении бюджета на это дополнительно выделены 819,6 млн рублей.

По мнению и.о. министра образования и молодёжной политики Чувашии Аллы Салаевой, «важно учитывать опыт ремонта школ в Вурнарах и Шумерле, где подрядчик не справился с поставленной задачей в срок. Цель команды министерства образования — выработать механизмы работы, которые предотвратят повторение подобных ситуаций». Действительно, в прошлый раз к решению проблемы с Вурнарской школой пришлось подключиться лично Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Провести реконструкцию учебных заведений и модернизацию прилегающей территории более эффективной, поможет и мнение детей. Их пожелания необходимо учитывать при формировании плана работ, считает министр.

«Спортивные площадки не должны быть стандартными и при этом бесполезными. К примеру, в ядринской гимназии №1 дети увлекаются баскетболом, значит там нужно смонтировать баскетбольные щиты, организовать необходимое покрытие. Если в школе сильная футбольная команда, хороший тренер, значит в проект необходимо включить футбольное поле. Подобный подход должен быть тиражирован и на другие элементы: входную группу, площадку, где проходят линейки», — заметила Алла Салаева.

В настоящее время, как говорится в пресс-релизе Минобразования региона, начальникам отделов образования рекомендовано проанализировать учебные заведения, находящиеся в их ведении, определить износ зданий и сформировать перечень школ, в которых необходим капитальный ремонт.

Источник: чувашинформ.рф.